Обстановката, която създава усещане за фантазия и приключение очаква своите посетители от всички поколения
В Лондон беше открит коледен светлинен спектакъл, посветен на приказната история за Питър Пан. Пътеката в историческата Кенууд Хаус отвежда посетителите в магичния свят благодарение на 4000 светлинно декорирани цветя и гъби, гигантски крокодил и 20-метров галеон на Капитан Хук.
Инсталациите пресъздават Лондон от началото на 20-ти век, къщата на Дарлинг и героите Питър Пан, Уенди и Тинкърбел, които сякаш летят над главите на гостите.
Обстановката, която създава усещане за фантазия и приключение очаква своите посетители от всички поколения.Редактор: Ивайла Митева
