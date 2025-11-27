В Лондон беше открит коледен светлинен спектакъл, посветен на приказната история за Питър Пан. Пътеката в историческата Кенууд Хаус отвежда посетителите в магичния свят благодарение на 4000 светлинно декорирани цветя и гъби, гигантски крокодил и 20-метров галеон на Капитан Хук.

Инсталациите пресъздават Лондон от началото на 20-ти век, къщата на Дарлинг и героите Питър Пан, Уенди и Тинкърбел, които сякаш летят над главите на гостите.

Обстановката, която създава усещане за фантазия и приключение очаква своите посетители от всички поколения.

Редактор: Ивайла Митева