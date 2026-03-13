Удължителният закон за бюджета беше приет на първо четене от пленарната зала. В четвъртък депутатите в ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути, без почти никакъв дебат.

Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто такова е написано така, че да важи до приемане на редовен държавен бюджет.

Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочат, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.

За да не изпадне държавата в ситуация, в която не може да разплати и едно евро, удължаване на удължителния бюджет е задача номер едно на парламента, посочи служебният финансов министър Георги Клисурски пред депутатите.

В план-сметката няма финансови политики, тя служи като спасителен пояс за държавата и залага ограничения в харчовете, подчерта още Клисурски.

Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Депутатите обаче влязоха в спор за това кой е виновен за настоящата ситуация.



„Ние ви обещаваме, че ще потърсим сметка на тези, които оставиха страната без бюджет в първата година в еврозоната. Удължаването на удължителния бюджет е една политическа уйдурма”, заяви Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”.



„Нямаше да сме в тази процедура, ако имахме нормално управление. Ние сме тук заради Асен Василев, който не може да преживее че е в опозиция”, заяви Тошко Йорданов от ИТН.



„Ако някой се е развилнял с разходи, това сте вие. Това е защото нямаше как да намалите пенсии и заплати, но искахте старо ниво на кражби и не излезе сметката”, отговори Асен Василев.



„Влязохме в Covid, излязохме. После дойде Иран и ние още не можем да си вземем парите за Covid. Според мен трябваше да предложите повече неща”, заяви Димо Дренчев от „Възраждане”.

„Удължителният бюджет е като служебното правителство. България не може да бъде оставена без бюджет. Има тенденция за постоянно нарастване на разходите. За първи път разходите за администрацията са повече от тези за пенсии”, заяви Мартин Димитров.

Взаимните обвинения между партиите наложиха намесата на финансовия министър.



„МС е внесъл този проект, за да може след 31 март държавата да функционира и се надявам както ние бяхме отговорни така и вие да подходите отговорно”, каза Клисурски.

Депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене

В дневния ред на заседанието днес бяха включени още пет допълнителни точки. Народните представители ще разглеждат на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

В програмата е включен още проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да внесе законопроект за ратифициране на споразумението за присъединяване към Борда за мира.

Предвижда се също парламентът да избере подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“.

Депутатите ще обсъдят и проект на решение, внесен от народни представители от „ДПС - Ново начало“, за предприемане на мерки срещу ценовия шок, предизвикан от високите цени на суровия петрол и природния газ.

В рамките на днешното пленарно заседание се очакват изслушвания на министъра на вътрешните работи Емил Дечев и вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Те ще представят информация за нови данни, свързани с твърдения за оказван натиск върху разследващите екипи по случаите със смъртните инциденти край хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

Депутатите решиха пленарното заседание да бъде удължено до изчерпване на всички шест включени точки в дневния ред.