В рамките на 30 минути депутатите в Комисията по бюджет и финанси приеха втория удължителен закон за бюджета от 2025 година. Той ще важи до приемане на редовен бюджет и ще позволи на държавата да се разплаща до размера на разходите за същия месец на миналата година, но не повече от събраните приходи.

По-рано ресорният министър Георги Клисурски предупреди, че без текстовете да бъдат гласувани има опасност изборите да не са финансово обезпечени, а под риск са и редица обществени плащания.

Комисията по отбрана подкрепи удължителния закон за бюджета

В петък се очаква финансовата рамка да бъде дискутирана и гласувана в пленарната зала на Народното събрание.