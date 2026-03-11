Комисията по отбрана в парламента одобри на първо четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета. Това е Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на държавния бюджет за годината.

Предложението беше подкрепено от 13 депутати. Двама народни представители гласуваха „против“, а други двама се въздържаха.

В законопроекта е предвидено Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи споразумение с Европейската комисия за заем в размер на 3,261 млрд. евро. Средствата са по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE), насочен към укрепване на европейската отбранителна индустрия. Споразумението ще бъде подписано при условие за последваща ратификация.

Редактор: Цветина Петкова