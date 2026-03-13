Снимка: NOVA
Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи
Близките на шестимата мъже, открити мъртви в хижата на Петрохан и в кемпер край Околчица, излизат на протест. Майката на Николай Златков- Ралица Асенова призова хората да се съберат пред Съдебната палата в 17:30 часа.
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
Роднините искат да получат достъп до документацията по разследването и съдебно-медицинските експертизи. Според тях това е право, което те имат по закон, но разследващите отказват. В последното изявление беше съобщено, че няма данни да е имало външен човек по време на настъпването на смъртта и при шестимата.
Редактор: Дарина Методиева
