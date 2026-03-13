21-годишен мъж е привлечен като обвиняем за въоръжено отвличане и съвкупление с 13-годишно момиче. Досъдебното производство се води в Окръжната прокуратура в София.

В хода на разследването е установено, че заподозреният познавал жертвата, живеел известно време в дома ѝ и имал преки наблюдения върху начина ѝ на живот и навиците му.

Повдигнаха обвинение на мъж за блудство с 12-годишно момиче

Според разследването на 20 декември 2025 г. той отвлякъл малолетната, като бил и въоръжен. Същият ден, в хижа в района на софийското село Челопеч, мъжът осъществил сексуален контакт с момичето, след като го упоил. Детето е било в безпомощно състояние.

По делото има доказателства, че след случилото се заподозреният отправял заплахи към семейството на пострадалата.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура внесе в съда искане за постоянен арест.

Редактор: Цветина Петкова