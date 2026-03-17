Поредно заседание в Софийския градски съд по дело, свързано с аферата „Осемте джуджета”. Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е неизвестност. Петров е подсъдим затова, че с подправени документи преди 5 години е получил от закритата вече спецпрокуратура злато. То било собственост на бизнесмена Илия Златанов, а стойността му била над 1,3 млн. лева. Златото било иззето преди това като доказателство по досъдебно производство.

