България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна и остава последователен партньор в усилията за постигане на траен и справедлив мир, гарантиращ сигурността и стабилността в Европа. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на среща с посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук.

В разговора бе подчертано, че още от началото на войната България оказва цялостна подкрепа на Украйна – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа. Акцент бе поставен и върху бъдещото възстановяване на страната, като беше отбелязано, че българският бизнес има потенциал да се включи активно в следвоенната реконструкция.

Среща Желязков - Зеленски: България има готовност да участва в следвоенното възстановяване на Украйна

Беше отчетено и участието на България в последната среща на „Коалицията на желаещите“ на 24 февруари 2026 г., където с президента Володимир Зеленски са обсъдени следващите стъпки за разширяване на подкрепата за Киев.

Сред основните теми на срещата бяха още засилването на сътрудничеството в сферите на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката и противодействието на хибридни заплахи.

