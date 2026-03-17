Искаме да спрем противопоставянето на публичните културни институти с частните. Културата не е фалирала. Фалирали са инструментите, които Министерството използва, затова предлагаме "лечение". Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров пред журналисти.

"Нямаме намерение да закриваме държавни културни институти. Имаме начин как този проблем може да бъде решен във времето. Предлагаме въвеждане на ясни категории на държавните културни институти - каква е ролята на всеки институт в обществото, каква е неговата функция, къде се намира и според това да бъде неговото финансиране", съобщи Найденов.

Служебният министър каза още, че миналата година минусът в системата е бил 24 млн., а тази е два пъти повече. "На последната права сме с предложението за промени на Закона за закрила и развитие на културата. Чакаме новия парламент, за да ги внесем", каза още Тодоров.

Редактор: Цветина Петрова