Според директора на Сатиричния театър най-сериозният проблем е дългогодишното неглижиране на нуждите на културните институции
Липсата на ясна визия, остарялата нормативна рамка и неефективното управление на средствата създават несигурност и задълбочават кризата в културните институции. За реалните финансови и административни проблеми и необходимите реформи говори директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов в студиото на предаването "Социална мрежа".
Според Сърменов най-сериозният проблем е дългогодишното неглижиране на нуждите на културните институции, което е довело до натрупване на системни дефицити. Той подчерта, че въпросът не е толкова в липсата на средства, а в тяхното управление. „Пари има. Въпросът е как тези пари се разходват и контролират“, заяви той, като добави, че театрите работят с бюджетна рамка отпреди четири години, а междувременно средствата са били допълнително намалени.
Сърменов: В Министерството на културата има изключителен хаос от 5 години насам
Директорът на Сатиричния театър обясни, че настоящият модел на финансиране прави невъзможно за театрите да покриват разходите си и да развиват дейността си. Според него собствените приходи не са достатъчни за издръжката, което ограничава възможността за повишаване на заплатите и води до отлив на кадри. В същото време публиката има очаквания за качествена среда и условия. „Този бюджет води до там, че ние не можем да покриваме необходимостите си“, каза Сърменов и предупреди, че при липса на реформи „неглижирането на проблемите ще доведе до абсолютно спиране на системата“.
Като решение той призова държавата да поеме ясна отговорност, да въведе категоризация на културните институции и да започне реален диалог със сектора. Според него е необходимо всички страни да признаят грешките си и да работят заедно за излизане от кризата. „Някой трябва да поеме отговорността… да седнем на сериозен диалог и всички да си поемат вината“, заяви Сърменов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
