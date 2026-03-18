„Величие” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Ивелин Михайлов е водач в в два района - Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева пък ооглавява листата във Варна.

Ето и кои са водачите на листите на „Величие” по избирателни райони:

МИР 01 Благоевград - Павел Стоименов

МИР 02 Бургас - д-р Любиша Блажевски

МИР 03 Варна - проф. Юлиана Матеева

МИР 04 Велико Търново - Павлин Петров

МИР 05 Видин - Радослав Живков

МИР 06 Враца - д-р Румен Тихолов

МИР 07 Габрово - Недко Ангелов

МИР 08 Добрич - Радомир Райчев

МИР 09 Кърджали - Костадин Хаджийски

МИР 10 Кюстендил - Йордан Мицикулев

МИР 11 Ловеч - Георги Георгиев

МИР 12 Монтана - Милен Сибинов

МИР 13 Пазарджик - Йордан Мицикулев

МИР 14 Перник - Валентина Евтимова

МИР 15 Плевен - Ивелин Михайлов

МИР 16 Пловдив-град - Мария Илиева

МИР 17 Пловдив-област - Димитър Баберков

МИР 18 Разград - Виктория Тодорова

МИР 19 Русе - Деян Димов

МИР 20 Силистра - Геомил Георгиев

МИР 21 Сливен - Михаил Динев

МИР 22 Смолян - Лариса Савова

МИР 23 София-град - Стилиана Бобчева

МИР 24 София-град - Александър Андонов

МИР 25 София-град - Ивелин Михайлов

МИР 26 София-област - Красимира Катинчарова

МИР 27 Стара Загора - Красимира Катинчарова

МИР 28 Търговище - Ивайло Лазаров

МИР 29 Хасково - Христо Петров

МИР 30 Шумен - Милена Мерсинкова

МИР 31 Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович

Редактор: Калина Петкова