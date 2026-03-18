Лидерът на партията оглавява списъците за Плевен и 25 МИР-София
„Величие” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Ивелин Михайлов е водач в в два района - Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева пък ооглавява листата във Варна.
Ето и кои са водачите на листите на „Величие” по избирателни райони:
МИР 01 Благоевград - Павел Стоименов
МИР 02 Бургас - д-р Любиша Блажевски
МИР 03 Варна - проф. Юлиана Матеева
МИР 04 Велико Търново - Павлин Петров
МИР 05 Видин - Радослав Живков
МИР 06 Враца - д-р Румен Тихолов
МИР 07 Габрово - Недко Ангелов
МИР 08 Добрич - Радомир Райчев
МИР 09 Кърджали - Костадин Хаджийски
МИР 10 Кюстендил - Йордан Мицикулев
МИР 11 Ловеч - Георги Георгиев
МИР 12 Монтана - Милен Сибинов
МИР 13 Пазарджик - Йордан Мицикулев
МИР 14 Перник - Валентина Евтимова
МИР 15 Плевен - Ивелин Михайлов
МИР 16 Пловдив-град - Мария Илиева
МИР 17 Пловдив-област - Димитър Баберков
МИР 18 Разград - Виктория Тодорова
МИР 19 Русе - Деян Димов
МИР 20 Силистра - Геомил Георгиев
МИР 21 Сливен - Михаил Динев
МИР 22 Смолян - Лариса Савова
МИР 23 София-град - Стилиана Бобчева
МИР 24 София-град - Александър Андонов
МИР 25 София-град - Ивелин Михайлов
МИР 26 София-област - Красимира Катинчарова
МИР 27 Стара Загора - Красимира Катинчарова
МИР 28 Търговище - Ивайло Лазаров
МИР 29 Хасково - Христо Петров
МИР 30 Шумен - Милена Мерсинкова
МИР 31 Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович
Последвайте ни