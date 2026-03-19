България се присъединява към съвместната инициатива на министрите на индустрията на Австрия, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания за предприемане на решителни действия за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия.

„Споделяме разбирането, че конкурентоспособността на индустрията трябва да бъде водещ приоритет за европейските страни, а зеленият преход следва да се реализира по начин, който запазва производствения капацитет, насърчава инвестициите и съхранява заетостта в рамките на Европейския съюз“. Това се посочва в писмото на министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова до Катерина Райхе, която е федерален министър на икономическите въпроси и енергетиката на Федерална република Германия. С него страната ни официално заявява воля за подкрепа на инициативата, която е продължение на Берлинската декларация от 03.11.2025 г., подписана от България.

Припомняме, че национално представителните организации на работодателите и синдикатите заявиха в обща позиция желание България да се присъедини към европейската инициатива „Friends of Industry“. С изпратеното писмо Министерството на икономиката и индустрията заявява ясната си позиция за търсене на най-добрите решения за укрепване на конкурентоспособността на европейската индустрия.

