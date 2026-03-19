БДЖ ще зарадва всички любители на парните локомотиви и ретро влаковете с две специални пътувания от София до Банкя. Те ще се състоят на 4 април - Лазаровден. Празничната композиция ще бъде теглена от най-стария възстановен за движение парен локомотив № 26.26, който е произведен в края на първото десетилетие на XX век.

Влакът с три пътнически вагона, украсени тематично за предстоящия Великден, ще осъществи два курса по маршрута София – Банкя – София в рамките на съботния ден, посочват от пресцентъра на БДЖ.

Коледен влак ще пътува от София до Перник и Банкя

Първото пътуване ще започне в 09:00 ч. от Централна гара София, с пристигане в Банкя в 09:42 ч. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:10 ч. и ще пристигне в София в 11:51 ч. Второто пътуване ще стартира в 13:50 ч. от София, като влакът ще пристигне в Банкя в 14:32 ч. Обратният курс ще бъде в 16:10 ч. от Банкя с пристигане в София в 16:51 ч.

Пътниците ще имат възможността да се потопят в празничната атмосфера, като за децата са подготвени образователни подаръци, свързани с празниците Лазаровден, Цветница и Възкресение Христово. По време на престоя на влака в Банкя ще има достатъчно време за кратка разходка из красивия градски парк, където може да бъде разгледана реставрираната Централна минерална баня с прекрасната ѝ архитектура и обособеното за културни събития място в живописния парк „Ротонда“.

Специалният парен локомотив "Баба Меца" с атракционно пътуване за деца на 1 юни

Цената на двупосочния билет за възрастни е 20 евро (39,12 лв.) и включва запазено седящо място. За деца до 10-годишна възраст цената на билета е 10 евро (19,56 лв.). Билети за атракционния влак могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн на https://bileti.bdz.bg/ .

Редактор: Станимира Шикова