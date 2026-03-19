Напусна ни легендарният метеоролог Минчо Празников. Той си отиде на 88-годишна възраст. Скръбната вест съобщи неговата дъщеря Даниела във Facebook профила си.

"Сбогом, татенце! Ти беше нашата крепост! Много те обичам! Почивай в мир", написа тя в социалната мрежа.

Синоптикът е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, два пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище, лепнато на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и метеорология“. Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частната фирма за метеорологични прогнози „ТВ-МЕТ“.

