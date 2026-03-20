Двете версии на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“ ще бъдат излъчени една след друга на крепостта „Царевец“ в навечерието на празника на Велико Търново - 22 март.

На 21 март жителите и гостите на старата столица ще могат да изгледат както познатата в цял свят популярна 16-минутна версия на програмата, така и оригиналния 7-минутен първи вариант. С различна хореография и патриотична музика кратката програма подчертава славата на Второто българско царство, символ на която е хълмът Царевец.

В комбинация двете версии на „Звук и светлина“ бяха прожектирани пред няколко хиляди зрители на 15 ноември миналата година, с което беше отбелязана 40-ата годишнина от създаването на аудиовизуалната програма. По-рано, през септември, шоуто беше представено за първи път с музика на живо, предаде кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Прожекциите на спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина“ ще бъде отбелязан и финалът на първото издание на "Tsarevets Youth Fest" – концерт по повод празника 22 март, специално насочен към младежката публика.

