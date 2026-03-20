Нов задочен спор между служебния кабинет и партии в парламента. Повод стана интервю на премиера Андрей Гюров , в който той коментира решението на Народното събрание за присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Думите на Гюров предизвикаха остри реакции, а президентът Йотова коментира, че е против вътрешнополитически спорове да се пренасят на международната сцена.

В отговор на въпрос дали смята, че е било добра идея България да се присъединява към инициирания от Доналд Тръмп Съвет за мир, Гюров заяви, че този договор не е ратифициран от българския парламент и е бил подписан под условие.

„Всъщност, не става дума за въпрос на международната политика и дори за въпрос на местната политика. Това е личен въпрос за един олигарх, който е санкциониран по силата на Закона "Магнитски", и цялото подписване на този договор е свързано с това той да бъде премахнат от санкционния списък. Не мисля, че ще сработи. Това, което е изненадващо, за съжаление, е влиянието, което този олигарх има върху някои доста важни партии в българския парламент", посочи премиерът.

Отговор дойде от лидера на ДПС . Делян Пеевски заявява в позиция, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, и че има решение на редовното правителство за участие в Съвета за мир.

„Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова! Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България", пише Пеевски. И допълва: "Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос".

Арбитър в задочния спор стана лидерът на ГЕРБ. От Ямбол Бойко Борисов заяви, че решението за присъединяването е на неговата партия и се аргументира: „И в случая, понеже прочетох и отговора на Пеевски, не знам защо се е разпознал, но според мен и двамата говорят откровени неистини. Влизането в Съвета за мир беше решение на ГЕРБ, тъй като за първи път в управлението на Газа и в тази инициатива, където са трима ръководители, най-важният за Газа се казва Николай Младенов. Пеевски няма нищо общо с това”.

Според президента участието на страната ни Съвета за мир и острата размяна на политически реплики не допринасят с нищо за международния имидж и авторитет на България. Илияна Йотова каза още, че решението вероятно ще бъде оспорено от правителството пред Конституционния съд.

