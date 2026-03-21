В село Мурсалево в община Кочериново местното читалище процъфтява. Хората решават, че не е честно спрямо предците им да изоставят огромната сграда да тъне в разруха и с много усилия, отдаденост и запретнати ръкави успяват да вдъхнат нов живот там, където има толкова много история.

Една приятна носталгия към миналото би усетил всеки, който влезе в читалището в Мурсалево. Сградата действително е била в много тежко състояние, тотално занемарена години наред, но вътре има запазени кое повече, кое по-малко, стотици детайли, които разказват за това какъв е бил живота преди 40-50 години. Читалището сега влиза в настоящето и постепенно започва да бъде онова културно средище, което някога е било.

Преди 3 години, няколко жени от селото, заедно с кмета, решават да възродят читалището. Краси Гешева, председател на читалището, казва: "Започнахме първо с ремонтни дейности. Така, благодарение на доста доброволци, на помощ от страна от страна на община Кочериново, стъпка по стъпка, направихме покрива, дограмата, библиотеката".

Покрай 10-те хиляди книги в библиотеката, чиито заглавия могат да се видят на сайта на читалището, към културното средище се създават и няколко много интересни и полезни клубове. Гешева казват, че благодарение на спечелен проект вече има и дигитален клуб, а за по-възрастните хора има и човек, който да им помага в сърфирането в мрежата.

Има и клуб по латино танци - за всички възрасти. "Много забавно и зареждащо. Хореографът, който идва, е един от най-добрите танцьори в света, бил е на 36-то място в света и имаме честта и привилегията, той да ни преподава", казва още Гешева..



В читалището вече е обособена и класическа модерна класна стая. Тук се преподава английски и компютърни умения на деца.



Изцяло ремонтиран е целият втори етаж от читалището. В Мурсалево всички се надяват да успеят да реновират и големия легендарен киносалон. За него обаче е нужно сериозно финансиране. Но какво са парите, пред мечтите.



"Читалищата са направени от хората", казва Гешева и допълва, че щом в миналото са успели да изградят читалище, днес също то може да бъде съживено.

