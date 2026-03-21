В дома на Илиана в берковското село Слатина се събраха хора, които искат да се научат как се приготвя истински домашен козунак за наближаващия Великден.

Основните съставки за качествения козунак са „хубави пресни яйца, масло по възможност домашно, хубаво прясно мляко” и брашно с висок процент на белтъчини. За по-добър вкус и аромат майсторите добавят ром или есенция от ром, ванилия, орехи и сушени плодове (стафиди), накиснати в ром.

Колко ще струва великденската ни трапеза

Според сметките на Илиана, приготвянето на козунак у дома не излиза евтино, тъй като цените на основните продукти са се повишили спрямо миналата година. Тя изчисли, че по настоящите цени два козунака от по 750 грама струват приблизително 5 евро.

Надя Тодорова разкри, че освен качествените продукти, от голямо значение е и обстановката. Температурата в помещението, където се замесва тестото, трябва да бъде над 22-23 градуса. Най-важната тайна според нея е домакинята да бъде спокойна и да приготвя хляба „с много любов и търпение”.

Повече гледайте във видеото.