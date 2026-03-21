Бившият министър на вътрешните работи и настоящ кандидат за депутат от коалицията на Румен Радев - Иван Демерджиев определи историята с публикации около призоваването му в Националната полиция в петък вечерта като „активно мероприятиe по учебник - с подкрепата на ГЕРБ, ДПС и МВР”.

Иван Демерджиев: Нито мога, нито искам да нареждам арести



Той твърди, че е бил призован в 22.00 ч. да даде обяснения по сигнал срещу него, подаден от друг бивш вътрешен министър и настоящ кандидат за депутат на ДПС Калин Стоянов. В сигнала си Стоянов обвинява Демерджиев за натиск върху полицията и опит за сплашване на политическите му опоненти.

От МВР поясниха, че по разпореждане на прокурор проверката по сигнала е трябвало да приключи до 48 часа след постъпването му. Демерджиев бил призован по телефона и уточнил кога може да се яви. Това е станало снощи в 22 часа и 25 минути. В сградата на Националната полиция той е останал половин час, а напускането му било регистрирано в дневника на главната дирекция. Отговор по случая дойде от Демерджиев след спекулации по повод посещението му в Националната полиция.

„След предаването „Панорама” отидох в ГДНП да дам обяснения във връзка със сигнала на Калин Стоянов, който много добре знае това. Бях призован по време на деня по телефона няколко пъти, при това вкл. чрез съпругата ми. Като настояването беше тези действия да се извършат в рамките на 48 часа и тъй като днес трябваше да присъствам тук, се явих, за да дам обяснения. Но ми е много интересно, този въпрос е към вътрешния министър и към главния секретар, как стигна тази информация до тези т.нар. журналисти, аз няма да ги наричам по този начин, защото не са? И това не застрашава ли моята лична сигурност и откъде изтече? Кой е отговорен за това и кой ще понесе последствията”, попита Демерджиев.

