„Тангото на Пиацола оживява на българска сцена”, коментираха в студиото на „Събуди се” световноизвестният цигулар Веско Ешкенази и бандонеонистът Стоян Караиванов. Те разказаха за подготовката на мащабния спектакъл, планиран за 12 март 2027 г. в Зала 1 на НДК, за силата на творческото си партньорство и амбицията да превърнат София в център на танго изкуството в Европа.

„Аз съм един изключително амбициозен млад мъж, който иска да успее в България и заедно с Веско ще пишем историята на тангото не само в България, но и в Европа”, заяви Стоян Караиванов. Той подчерта, че целта на проекта е да събере „титани на една сцена” и да предложи на публиката продукт на световно ниво, който да привлече вниманието на целия континент.

Маестро Веско Ешкенази обясни, че за него и Стоян е от ключово значение общата посока в изкуството. „Ние сме единодушни в това какво предлагаме на публиката - не просто музика, а концепция, цялостна картина”. Той допълни, че концертът ще бъде многопластов и освен бандонеон, цигулка и оркестър, на сцената ще присъстват танцьори и вокалисти, за да се постигне „нещо наистина вълшебно”.

„На 12 март 2027 г. ще бъда в България, в София, за един много хубав концерт, на който ще изпълняваме музика на моя дядо”, обяви Даниел „Пипи” Пиацола – внук на легендарния Астор Пиацола. Заедно с него ще пристигне и басистът Хуан Пабло Наваро, като това ще бъде първото им гостуване на Балканите.

Стоян Караиванов съобщи, че билетите за събитието вече са в продажба. „Убеден съм, че това събитие ще бъде разпродадено, затова го започваме толкова рано и искаме хората да си запазят места отсега”.

Редактор: Мария Барабашка