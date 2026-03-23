Пострадалата при катастрофа в Стара Загора 22-годишна жена, която е с опасност за живота , е транспортирана с въздушна линейка от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” в столицата. Това съобщи директорът на старозагорското лечебно заведение проф. д-р Йовчо Йовчев, предаде кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева.

Той обясни, че операцията по транспортиране на пострадалата е реализирана около 15:00 часа днес. „Пациентката е с множествени травми по всички крайници, засягане на шиен отдел, няколко счупвания на таза и други“, уточни медикът. По думите му транспортирането се е наложило, защото в старозагорското лечебно заведение в момента не се работи т.нар. гръбначно-мозъчна и шийна хирургия.

Другият пострадал, 54-годишен мъж, е настанен в Отделението по неврохирургия в старозагорското лечебно заведение без опасност за живота.

Припомняме, че около 9 часа в неделя сутринта 22-годишната жена загуби управление над автомобила си на кръстовище в Стара Загора, блъскайки паркирани коли и пешеходец.

