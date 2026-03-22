Около 9 часа тази сутрин 22-годишна жена е загубила управление над автомобила си на кръстовище в Стара Загора, блъскайки паркирани коли и пешеходец. От Университетската болница в града потвърдиха за двама пострадали, които са хоспитализирани в тежко състояние.

По неясни към този момент причини, водачката е изгубила контрол над превозното средство, навлязла е върху тротоара и е ударила пешеходец. При сблъсъка са нанесени материални щети и на няколко паркирани автомобила.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„Жената, управлявала автомобила, е с фрактури по цялото тяло и опасност за живота”, съобщиха от болницата по повод състоянието на 22-годишната шофьорка.

Вторият пострадал при инцидента е 54-годишен мъж. Той е приет в болничното заведение с мозъчна контузия и остава под лекарско наблюдение.