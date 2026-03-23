Асоциацията на младите учени в България организира изложбата „Младите жени в науката“, която представя вдъхновяващи примери за развитие в научната сфера у нас. Експозицията е подредена в коридорите на Българската академия на науките и включва портрети на изявени млади жени учени, работещи в различни области.

Изложбата разказва историите на 10 жени, избрали да се развиват професионално в България. Сред тях е д-р Сибел Азиз, която се занимава с молекулярни и генетични изследвания в полза на селекцията и практиката. Тя споделя, че интересът ѝ към биологията се е зародил още на 13-годишна възраст, а днес е главен асистент в Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив. По думите ѝ науката в България има бъдеще, но то зависи от усилията на младите специалисти, които избират да останат и да се развиват в страната.

България е сред страните с най-много жени учени и инженери

От Асоциацията на младите учени подчертават, че целта на изложбата е да покаже човешкото лице на науката. „Хората, които правят наука, имат своя история и искахме да дадем възможност тези истории да бъдат видени и разбрани“, обясни д-р Михаела Иванова.

Фотографиите са дело на Георги Алексиев, който е заснел участничките в тяхната естествена работна среда – лаборатории, институти и други пространства, в които те създават и изследват.

Участничките в изложбата работят в разнообразни сфери – от биология и химия до право и култура. Акцентът върху жените е поставен символично през месец март, като посланието към младите хора е, че научната кариера е предизвикателна, но носи смисъл и удовлетворение.

Експозицията може да бъде разгледана в централната сграда на БАН до 3 април.

Стажант-репортер: Габриела Стоименова

Редактор: Дарина Методиева