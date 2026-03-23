Визуалната антропология е начин за разказване на социалната реалност. „Това е доста близко до нас, защото по същество се занимава с начина, по който хората осмислят и си представят света чрез образи“, обясни Роберта Колева от Централноевропейски университет в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS. По думите ѝ целта е да се провокира критично мислене: „Искахме да подтикнем участниците да мислят по-критично и да се откажат от тази идея за обективността.“

Теодора Вучкова от фондация „Център за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество“ подчерта ролята на образа като инструмент за разбиране на обществото: „Работим на пресечните точки на визуалните изкуства и социалните науки. Образът може да бъде отражение на начина, по който обществото мисли за себе си.“ Тя допълни, че днес става все по-важен въпросът за истината, а подобни проекти дават по-достъпен поглед към сложни социални процеси.

Едно от представените изследвания проследява живота по трасето Септември–Добринище. „Железопътният транспорт може да бъде разглеждан като олицетворение на самото общество“, посочи Богомил Иванов, който е част от екипа на изследването. Изследователите се фокусират върху теснолинейката, където различни социални групи -железопътни работници, местни хора и туристи се срещат, макар и да нямат много допирни точки. „Влакът ги събира… и създава форми на отношения между хората“, допълни Иванов.

Друг от проектите по визуална антропология разглежда темата за индустрията и прехода през лични истории от Бургас, като според Колева един завод никога не е просто икономическо предприятие, а социална структура, свързана с мечтите и живота на хората.

