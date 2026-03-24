Трима души пострадаха при тежка катастрофа на главния път Пловдив - Хасково. Инцидентът е станал близо до Садово около 14.45 часа. Сблъсъкът е между лек автомобил и тир, като колата се е врязала под камиона. Ранените пътували в колата.

Кола с българска регистрация се вряза в заведение в Атина

Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната в тежко състояние, съобщиха за NOVA от полицията. Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни.