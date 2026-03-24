Финансовият експерт Макс Баклаян с практически съвети
След поредния случай на открити фалшиви евро банкноти на забележителната стойност от 1.2 млн. темата за сигурността при разплащанията отново излезе на преден план. В ефира на NOVA финансовият експерт и собственик на фирма за обмяна на валута Макс Баклаян обясни, че рискът за обикновените хора остава реален, особено при ежедневни покупки и получаване на ресто.
„Много по-лесно е в момента да бъде измамен случаен гражданин“, подчерта той. Баклаян даде пример, че често във финансовата институция попадат хора, които дори не са разбрали, че са получили неистински пари: „В повечето случаи са граждани, които по никакъв начин не са разбирали, че са допуснали да им бъде върнато такова евро“.
Въпреки това експертът посочи, че към момента няма отчетлив ръст на засечените фалшификати. Той уточни, че това не означава липса на такива в обращение, а по-скоро, че не достигат в по-големи обеми до обменните бюра.
Баклаян даде и конкретни съвети как да разпознаваме фалшиви банкноти: „Първото нещо, което трябва да направите, е да докоснете хартията“, обясни той, като подчерта разликата в усещането - истинското евро има специфична полимерна структура. Важно е също да се проверят релефните елементи: „Острани на банкнотата има реснички, чийто релеф ще усетите при допир, докато при фалшификатите те често са само нарисувани". Друг сигурен белег е водният знак или т.нар. „регистър на проглед“, който се вижда срещу светлина, както и холограмните елементи и променящите се светлосенки.
По думите му фалшификатите рядко са перфектни, тъй като „печатaрските машини на фалшификаторите не са толкова висок клас “. Законът не изисква търговците да разполагат с устройства за проверка, но в големите обекти такива вече има.
Експертът съветва хората да отделят няколко секунди за проверка, защото това значително намалява риска от измама.
Редактор: Ралица Атанасова
