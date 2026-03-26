В сряда служебният външен министър Надежда Нейнски е провела среща с Н. Пр. Артур ден Хартог, който е извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия у нас, съобщиха от МВнР.

Обсъдени били актуални въпроси от европейския дневен ред, справянето с общите предизвикателства, задълбочаването на партньорството и засилване на диалога между външните министерства на двете страни.

Акцент бил поставен и върху теми като помощта за Украйна и засилването на сигурността по Източния фланг на НАТО. Подчертана била ключовата роля на Черноморския регион за общата европейска стабилност.

Отбелязан е и приносът на Нидерландия към усилията на България за охраната и укрепването на външната граница на ЕС. Надежда Нейнски и Артур ден Хартог обсъдили още киберсигурността и борбата с дезинформацията.

