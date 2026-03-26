"Тези награди показват, че работата на журналистите е добра и важна за обществото", така коментира предстоящите награди Web Report 2026 Деян Веселинов, директор видеопродукция в Dir.bg, в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Тази година предстои деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report 2026, организиран от Dir.bg. Крайният срок за кандидатстване е 31 март, а категориите, в които може да кандидстват всички журналисти са - общество, икономика, истински истории, технологии и иновации, култура и изкуство, спорт. Всички материали трябва да са били публикувани.

Деян Веселинов коментира и журналистиката от социалните мрежи. "Те помогнаха за разделението на обществото. Превърнахме се в агитки. Когато говорим за обществени проблеми и казуси, не можем да си позволим да имаме вяра на всичко, което ни казва единият или другият лагер. Призовавам обществото да се доверяват на автори с дългогодишен опит", добави още.

Редактор: Никола Тунев