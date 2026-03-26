Главен инспектор Данаил Дончев е назначен за началник на Районното управление на МВР в Лом със заповед на министъра на вътрешните работи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Данаил Дончев е завършил Висшето техническо училище „Ангел Кънчев“ в Русе. В системата на МВР работи от 1996 година. Назначен е в Районно управление Лом, където работи като разузнавач в отделите „Криминална полиция" и „Икономическа полиция". От 2002 година до момента е бил началник на Участък Брусарци при Районно управление – Лом. Отличен е със 16 награди за високи резултати в служебната дейност.

Обявиха имената на новите директори на ГДБОП, ГДНП, Жандармерията и СОБТ

Досегашният началник на РУ-Лом Георги Петков напуска системата на МВР по собствено желание, предаде кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

