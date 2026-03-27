Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ установиха 163 работници без трудови договори при извършени 1011 проверки само за седмица. Най-много те са в икономическите дейности „Производство на хранителни продукти“, „Строителство“ и „Търговия на дребно“.

От началото на годината установените работещи без трудов договор са 735. При всеки такъв случай инспекторите по труда задължително съставят акт за установяване на административно нарушение. Санкцията според Кодекса на труда е от 766 до 7669 евро.

От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че за да бъдат защитени техните трудови права, следва да не се съгласяват да работят при устно договорени условия. Писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите им права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да му предостави тези документи.

