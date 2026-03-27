Процесът по замяната на лева с евро в България напредва по-бързо от очакваното. Това показват последните данни на Българска народна банка към 27 март 2026 г.

Изтеглянето на левовите банкноти и монети се извършва в съответствие с утвърдените планове и действащата нормативна рамка.

Координационният център: 87% от левовете вече са изтеглени. Около 1% от всяка валута остава неприбран

Към края на март извън касите на БНБ остават 2.9 млрд. лева в наличност, което означава, че вече са изтеглени 91% от левовете, намирали се в обращение в началото на 2025 г. От централната банка подчертават, че прагът от 90% е достигнат значително по-рано от предварително планирания срок - края на юни 2026 г., благодарение на добрата координация между институциите.

В същото време евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на над 7.8 млрд. евро. Според БНБ това количество е напълно достатъчно за нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и гражданите.

От 1 февруари 2026 г. еврото официално е единственото законно платежно средство в България, с което страната завърши прехода към общата европейска валута.

