Най-вероятната причина за нападението с нож в София тежко психично разстройство. Такова мнение изрази психиатърът д-р Веселин Герев в „Интервюто в Новините на NOVA“.

„Най-вероятно става въпрос за жена с психично разстройство, която вследствие на това, че не възприема реално действителността, е тласната към агресивни действия. За съжаление, те могат да костват и живота на хора“, заяви той.

Специалистът припомни, че подобни случаи не са изолирани. „Имали сме такъв случай, може би преди година, когато едно момиче с тежки психични отклонения рани трима случайни души по пътя си“, допълни д-р Герев.

Според него близките и хората от обкръжението на подобни лица могат да разпознаят предупредителни сигнали. „Те биха могли да маркират конфликтно-агресивното поведение. На тази основа могат да се вземат мерки, въпреки че това не дава абсолютна сигурност“, обясни той.

По закон сигнал за подобно поведение трябва да бъде подаден от близките до прокуратурата, поясни специалистът.

На въпрос може ли човек да разпознае подобна опасност навреме, когато е навън, той посочи, че при психотични състояния има ясни сигнали. „Ако става въпрос за психоза, човек дава много маркери за това, че състоянието му ще се влоши – той е раздразнителен, конфликтен, задава нереални въпроси, има неадекватно поведение. Това трябва да е сигнал за хората, че трябва по най-бързия начин да се отдалечат“, каза психиатърът.

В рамките на разговора беше засегната и друга тема – за Прокурорски син.

„Имаме си работа с един абсолютно завършен психопат. Това не е психично заболяване, а дефект на характера, който прави човек избухлив, агресивен и склонен към саморазправа“, коментира той.

По думите му психопатията често е резултат от средата.

„Практиката ми показва, че психопатът се отглежда. Той е продукт на семейната среда – например, когато в едно семейство се действа с агресия“, допълни специалистът.

