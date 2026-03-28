Ще има ли български домати и краставици на трапезата ни за този Великден и на каква цена? Причината все повече потребители да си задават този въпрос е, че много оранжерийни производители тази година са засадили продукцията си по-късно от обичайното, тъй като не могат да си позволят високите разходи за отопление. И това логично води и до забавяне на реколтата. Каква е ситуацията в момента и как конфликтът в Близкия изток дава своето отражение върху оранжерийните производители?

Огнян Златев е оранжериен производител на зеленчуци в района на Пазарджик, който отглежда 30 декара краставици. Той каза, че за Великден ще има и българско производство, а за Герговден и домати. Огнян обясни, че отоплява оранжениите на газ и слънчогледови пелети, тъй като цената на газа е висока. Към момента обаче вече е нужно по-малко топлина. Златев подчрета, че цените на торовете и препаратите също са скочили. По негови думи всичко това оказва резултат върху крайната цена на зеленчуците.

Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, очаква, че цената на краставиците няма да е по-висока от 2,5 евро за кг, а при доматите - около 3,50 евро. Той обясни, че основният внос е от Гърция и Испания. Това, което тревожи производителите, е вносът от Турция. Също така има внос от Албания, допълни още Генуров.

