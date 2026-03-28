Снимка: iStock
Той е починал по пътя за болницата
Шофьор е загинал при катастрофа рано тази сутрин по пътя от село Одринци към Добрич, съобщиха от полицията.
Съобщението за инцидента е получено около 4:30. Пристигналите на място екипи установили, че 55-годишен шофьор на лек автомобил на десен завой губи контрол над превозното средство, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в друг автомобил. Шофьорът на втория автомобил е починал по пътя за болницата.
55-годишният шофьор е с множество фрактури. Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието на 1,39 промила. По случая е образувано досъдебно производство.
Последвайте ни