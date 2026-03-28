Тази нощ, в 3:00 ч. се въвежда лятно часово време и часовниците се преместват с час напред. Тоест от 3:00 часа ще се премине към 4:00 часа. Това означава, че през нощта ще спим с час по-малко.



Лятното часово време ще продължи до последната неделя на октомври, когато отново ще се върнем към астрономическото (зимно) време.

Как смяната на часа и на сезоните влияе на съня ни



Европейският съюз не постигна единно решение по въпроса за смяната на времето, а практиката е обект на сериозни критики заради негативните здравословни ефекти върху много хора.

