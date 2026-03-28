Представител на Bank of America съобщи в петък, че банката ще заплати 72,5 милиона долара за уреждане на колективен иск, в който се твърди, че тя е подпомагала мрежа за трафик с цел сексуална експлоатация, ръководена от Джефри Епстийн.

Съдебните документи потвърдиха споразумението, а Bank of America отделно заяви, че макар да продължава да отрича да е подкрепяла престъпленията на Епстийн, „това решение ни позволява да оставим този въпрос зад гърба си и дава възможност на ищците да затворят тази страница“.

