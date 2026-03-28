Върховният административен съд обяви за нищожни разпоредби от инструкция, които са позволявали на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предоставя данни на Министерство на вътрешните работи за цели, излизащи извън контрола върху пътните такси.

Съдебното решение е по жалба срещу конкретни текстове от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 г., като магистратите приемат, че те са приети от органи без необходимата компетентност. Според съда действащото законодателство към онзи момент е допускало обмен на информация между институциите единствено за контрол върху винетните и тол таксите, но не и за разследване на други нарушения.

Тол системата вече предоставя данни за трафика и времето

В мотивите си съдът подчертава, че оспорените разпоредби на практика са давали достъп на МВР до данни за всички преминали превозни средства, което надхвърля законово разрешеното. Това включва информация, позволяваща идентифициране на собственици и водачи, и представлява обработване на лични данни без достатъчно правно основание.

Освен това съдът установява съществени процедурни нарушения при приемането на инструкцията - липса на задълбочен анализ за съответствие с европейското право, отсъствие на оценка на въздействието върху защитата на личните данни, както и непълно проведени обществени консултации.

Това създава възможност гражданите да поискат информация за обработваните за тях данни, както и тяхното изтриване, ако са били събирани или използвани незаконосъобразно. Решението не е окончателно.

