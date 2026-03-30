От Министерството на вътрешните работи излязоха с позиция след с публикация относно несъвместимост на заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев с разпоредбите на Закона за Сметната палата, изразяваща се в участието му в управителни органи на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Ето какво посочват от МВР:

"Заместник-министър Иван Анчев е спазил разпоредбите на чл. 75 и чл. 76 от Закона за Сметната палата и е предприел в рамките на законовия срок съответните действия за отстраняване на несъвместимостите, както следва:

∙ Заявление А15 с вх. № 20260309141654 от 09.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ „Българо-албанска бизнес камара“;

∙ Заявление А15 с вх. № 20260313180635 от 13.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ „Подкрепен живот“;

∙ Заявление А15 с вх. № 20260316142646 от 16.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ „Атлантически съвет на България“.

Обръщаме внимание и че едномесечният срок за предприемане на действията по отстраняване на несъвместимости за зам.-министър Анчев е 24 март 2026 г., а не 19 март 2026 г. както е посочено от страна на сезиращите Сметната палата.

Заместник-министър Иван Анчев е предприел всички необходими действия в установените срокове, но е готов да окаже допълнително съдействие на Сметната палата, ако такова е необходимо".

Припомняме, че днес ДПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев . От партията подчертават, че по закон министрите и заместник-министрите нямат право да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или НПО и имат срок от един месец да предприемат действия за отстраняване на несъвместимостта.

