Демоверсията на най-голямата рокля, създавана някога в България, беше представена тази вечер в град Раковски. Тя ще е с размерите на площад, изработена от хиляди ръчно плетени дантелени карета . Те са дарени от жени от цялата страна и носят със себе си история, традиция и духа на поколения българки.

Проектът има за цел да съхрани и популяризира българската култура, както и да подчертае връзката между миналото и съвременността чрез красотата на ръчния труд. Идеята за нейното създаване на световноизвестния дизайнер Иван Донев, който живее и работи в Рим.

Официално роклята ще бъде представена на 11 септември на площада в центъра на Раковски със симфоничен оркестър и светлинно шоу.

