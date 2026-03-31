От Българския спортен тотализатор отрекоха да работят в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце. Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта.

От Тотото изискаха отговори на въпросите кои са лицата, които се предлагат за вписване в новите управителни органи; каква е тяхната професионална компетентност; какъв е конкретният им опит в управлението на публични предприятия, хазартна дейност, финансова стабилност, контрол на риска и развитие на държавни оператори; каква е тяхната концепция за развитие на ДП БСТ; по какви критерии те се определят като по-подходящи от ръководство, избрано след конкурс и защитило концепция за развитие на предприятието пред компетентен орган.

Шефът на Тотото: Дейността на тотализатора е блокирана, назначават нов УС без конкурс

Публикуваме цялата позиция на БСТ без редакторска намеса:

„Във връзка с изнесената на 30 март 2026 г. информация от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и направените в публичното пространство внушения по адрес на настоящото ръководство на ДП „Български спортен тотализатор“, заявяваме следното:

ДП „Български спортен тотализатор“ е държавно предприятие по смисъла на чл.62 от Търговския закон, с принципал Министерство на младежта и спорта. Предприятието не е учредено като Еднолично акционерно дружество (ЕАД), каквато информация се съдържа в становището на министъра на младежта и спорта, поради което публичният дебат следва да се води с точна правна терминология, а не с внушения и невярна информация.

Настоящото ръководство категорично отхвърля всички внушения, че е работило или работи в полза на „частни интереси“ или за „преминаване на БСТ в частни ръце“. Подобни твърдения са особено тежки, когато се отправят без представяне на конкретни факти, документи, решения, действия или компетентен акт, от който да е видно кога, по какъв ред и от кого изобщо е иницииран подобен процес. Следва ясно да се подчертае, че решения от подобен мащаб не са в правомощията на управителните органи на ДП БСТ, а биха могли да бъдат разглеждани единствено по надлежния законоустановен ред и от компетентните институции по волята на народните представители. При липса на доказателства подобни твърдения имат характер на недопустимо публично внушение, което засяга доброто име както на предприятието, така и на конкретни длъжностни лица.

Още повече, че фактите сочат в обратна посока. Публично достъпната информация показва, че ДП БСТ поддържа своето институционално присъствие в рамките на European Lotteries, а самият Eurojackpot обединява държавно лицензирани лотарийни оператори, а не частни такива.

Присъединяването към Eurojackpot е пречка и в същото време защита за евентуална приватизация на предприятието. Това по необходимост предполага високи стандарти за публичен контрол, сигурност, съответствие и устойчивост, а не подготовка за „прехвърляне в частни ръце“. Изводът, че посоката към подобни международни формати е несъвместима с внушаваната теза за „приватизационен“ уклон, е напълно логичен.

По отношение на твърдението, че министърът няма правомощия да се намесва в оперативната самостоятелност на предприятието, следва да се отбележи, че именно затова „изразяването на становища“, с които на практика се възпрепятстват текущи разплащания, поражда сериозни въпроси относно неспазването на чл. 18 от Закона за публичните предприятия. Съгласно този текст органът, упражняващ правата на държавата, не се намесва в оперативното управление или в текущата оперативна дейност на публичното предприятие. Поради това не може едновременно да се твърди липса на намеса и в същото време да се изисква преустановяване на плащания, което пряко засяга ежедневната дейност, договорните отношения и финансовата дисциплина на предприятието.

Тезата, че подобно писмо било изпратено единствено за избягване на „правни рискове“, не отменя последиците от него. Всяко блокиране или ограничаване на текущи плащания, включително към контрагенти, служители, партньори и доставчици, може да доведе до реални щети за дейността и репутацията на ДП БСТ. Поради това обществото има право да знае на какво конкретно правно основание е било отправено подобно указание, в какъв обхват, за какъв срок и след какъв правен анализ.

Не приемаме и опита внушенията за кадрова и управленска несъстоятелност да бъдат насочени към действащото ръководство чрез препратки към случая „5 от 35“ и изтегленото число 41. По закон членовете на Управителния съвет не осъществяват пряко администриране на персонала, не организират оперативната дейност, в това число обученията на служителите и не ръководят ежедневното изпълнение на процесите по провеждане на тиражите. Това са функции от оперативен характер, които са в правомощията на изпълнителния директор. Поради това смесването на задълженията на членовете на УС и изпълнителния директор в публични изявления е некоректно и подвеждащо.

Същевременно следва да се подчертае, че настоящото ръководство е избрано чрез конкурсна процедура, проведена от Агенцията за публичните предприятия. Това означава, че говорим за управленски екип, преминал през състезателна процедура и представил концепция за развитие на предприятието, която е оценена с максимален брой точки, а не за произволно назначен състав.

Именно поради това общественият интерес изисква и отговор на няколко съществени въпроса: кои са лицата, които се предлагат за вписване в новите управителни органи; каква е тяхната професионална компетентност; какъв е конкретният им опит в управлението на публични предприятия, хазартна дейност, финансова стабилност, контрол на риска и развитие на държавни оператори; каква е тяхната концепция за развитие на ДП БСТ; и по какви критерии те се определят като по-подходящи от ръководство, избрано след конкурс и защитило концепция за развитие на предприятието пред компетентен орган.

ДП „Български спортен тотализатор“ винаги е работило и ще продължи да работи единствено в интерес на държавата, обществото и българския спорт. Недопустимо е политически внушения да подменят фактите и да се използват като аргумент за кадрови решения, които трябва да бъдат обосновани с професионализъм, законност и прозрачност.

Призоваваме Министерството на младежта и спорта, ако разполага с данни за действия на настоящото ръководство в полза на частни интереси, незабавно да ги представи публично и документално пред обществото и компетентните органи. В противен случай подобни твърдения следва да бъдат разглеждани като недоказани, уронващи престижа на предприятието и набедяващи лицата, срещу които са отправени.

Освен всичко заповедта за освобождаване на ръководството не съдържа правно основание по чл.24 от ЗПП, както е недопустимо да се издава заповед за освобождаване само на основание предизвестие, без законни мотиви и публично оповестяване на неверни данни.

ДП „Български спортен тотализатор“ остава последователно в позицията си, че управлението на едно публично предприятие следва да се осъществява при спазване на закона, чрез професионални критерии, институционална приемственост и ясна отчетност пред обществото”.

