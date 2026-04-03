Нов европейски регламент за краткосрочните наеми влиза в сила от 20 май. От бранша подкрепят въвеждането му.

"От дълго време чакаме изсветляването на пазара и създаването на еднакви условия за всички”, коментира в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS Борис Павлов, който е председател на Българската асоциация за туристически имоти и иновации.

Регламентът задължава платформи като Booking и Airbnb да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните обекти. "Собствениците на такъв тип нерегистрирани имоти трябва да се запознаят какви са техните задължения", подчерта Павлов.

"Когато се премахнат всички тези нерегламентирани апартаменти за гости, ще има покачване на цените на останалите имоти. Нормално е. Хората ще видят, че имат много добра причина да отдават имотите си краткосрочно, а не дългосрочно", добави председателят на Българската асоциация за туристически имоти и иновации.

