На 4 април 2026 г. се навършват 22 години от трагедията в река Лим, при която загинаха 12 български деца. На 4 април 2004 година група от 34 ученици и 16 възрастни се прибират от екскурзия в Дубровник. Повечето от пътниците в автобуса са деца от училище "Николай Катранов" в Свищов.

Всяка година близки и приятели на децата се покланят пред паметта им в параклиса "Свети Дух". Родителите на децата, загинали в Лим споделят, че години наред са се борили за промяна в законодателството, свързана с нощните екскурзии и пътуванията на деца. Те са категорични, че мерките, които тогава се взеха, са били временни и реална промяна няма.

Припомняме, че към 22 часа българско време на 4 април 2004 г., на завой на планински път, шофьорът изгубва контрол над превозното средство. Автобусът се спуска около 15 метра по стръмен бряг и пада в коритото на река Лим при сръбското село Гостун, разположено между градовете Биело поле в Черна гора и Приполие в Сърбия. Превозното средство потъва за броени минути в придошлата река Лим. Местни хора и цял футболен отбор от съседното градче Биело поле идват на помощ при ваденето на децата. Спасителните операции са затруднени от придошлата река Лим, дълбока 6 метра. 38 души са спасени. 12 български деца от Свищов загиват във водите на река Лим.

Това са Александра Гергова, Антония Братова, Боряна Петкова, Женя Ангелова, Светослава Пантелеева, Валентин Маринов, Виктор Маринов, Лора Николова, Глория Георгиева, Юлиян Манзаров, Светослав Колев и Антоана Евтимова. След трагедията родителите на загиналите деца учредиха фондация "Ангели от Лим". Всяка година през април фондацията организира Дни на "Ангелите от Лим". На мястото на катастрофата, на брега на река Лим между Сърбия и Черна гора, беше издигнат мемориал в памет на децата, които представлява пречупени ангелски криле. За виновен за трагедията бе признат единият от шофьорите – Илия Измирлиев. Първоначално съдът го осъди на 7 години лишаване от свобода, след обжалване обаче присъдата му бе намалена на четири години. На 13 декември 2017 г. шофьорът на катастрофиралия автобус в река Лим Илия Измирлиев бе намерен мъртъв след катастрофа на пътя Смолян – Пампорово. По неофициална информация 64-годишният Измирлиев е починал по време на шофиране, след което автомобилът се е забил в мантинелата.

