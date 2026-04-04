Почина генерал Валентин Петров. Това съобщават от семейството му в социалните мрежи.

„Внезапно загубихме нашия баща, съпруг и дядо”, гласи краткото съобщение.

Валентин Петров е бивш директор на ГДБОП, на Национална служба „Полиция“ на МВР и бивш временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

Роден е в Етрополе. Завършва физика в Пловдивския университет. Влиза в МВР през 1985 г., а през 1986 г. завършва Академията на МВР.

Редактор: Петър Иванов