В град Раковски се намира една от най-големите католически общности у нас
Католиците в България се готвят за посрещането на Възкресение Христово.
В град Раковски се намира една от най-големите католически общности у нас. Тази вечер пасхалният огън ще бъде запален пред храма „Пресвето Сърце Исусово” и благословен. После, при пълна тъмнина и тишина, той ще бъде внесен в църквата в очакване на чудото на Възкресението. Светлината, която ще озари целия храм, символизира преминаването на Христос от смъртта към живота.
Вярващите ще могат да си вземат частица от пасхалния огън и да я занесат в домовете си за здраве и благополучие.
„Влизаме с пасхалната свеща в храма и вярващите започват да палят от него – пламък по пламък, свещичка по свещичка. Това е начинът, по който вярата се разпространява. Вярата е като пламъкът на една свещ: достатъчно е да я духнеш и тя угасва”, казва отец Младен Плачков.
