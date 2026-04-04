Папа Лъв XIV стана вторият понтифик в историята, който носи кръста през цялото шествие „Виа Круцис“ на Разпети петък при Колизеума. Около 30 000 вярващи се събраха на място, а милиони по света проследиха събитието чрез медиите.

Папата поведе Кръстния път сред древните руини на Колизеума – място, свързано с мъченичеството на първите християни.

Амфитеатърът, започнат от император Веспасиан и завършен през 80 г. от Тит, по-късно е осветен като християнски храм. Всяка година папата и вярващите в Рим извършват духовно поклонение през четиринадесетте станции на Кръстния път, които припомнят страданията, смъртта и погребението на Иисус Христос.

Папа Лъв XIV следва традицията на Йоан Павел II, който носеше кръста по време на цялото шествие в периода 1980–1994 г.

По време на тазгодишната церемония бяха прочетени откъси от Евангелието, както и текстове на Св. Франциск от Асизи и размишления на францисканеца отец Франческо Патон. В своите текстове Патон акцентира върху това как християните могат да живеят вярата, надеждата и любовта в съвременния свят. Той припомня пътя на Христос през улиците на Йерусалим до Голгота и подчертава, че и днес вярващите се движат в „шумен и разсейващ свят“, изпълнен както с вярващи, така и с хора, които отричат вярата.

По думите му Кръстният път не е само за хора, водещи отдалечен и съзерцателен живот, а за всички, които търсят как да изразят духовните ценности в реалността. В размишленията си той отправя критика към злоупотребата с власт, безразличието на обществото и склонността към унижение на човешкото достойнство.

Церемонията завърши с молитва на папа Лъв XIV, който призова вярващите да приемат живота като „път към все по-дълбоко участие в общението на любовта“.

