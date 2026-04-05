Възрастни хора в малки населени места в Монтанско вече ще бъдат по-защитени в домовете си благодарение на инициатива за поставяне на димни детектори. Кампанията започна в община Брусарци и е насочена основно към самотно живеещи и трудноподвижни хора.

Първите устройства вече са монтирани в село Дъбова махала. Теменужка и Иван са сред първите, които получават димен датчик в дома си. Семейството се отоплява с печка на дърва и е наясно с риска от пожар. „Идеално е, защото ще предупреди. Това спасява живот“, каза Теменужка Иванова.

Монтажът се извършва от доброволното формирование към общината. Устройствата подават сигнал при задимяване или възникване на пожар, което дава възможност за навременна реакция.

83-годишната Елена Асенова, която живее сама, също получава датчик. Тя признава, че понякога забравя тенджерата на котлона. „Като започнат да пукат яйцата, тогава се сещам“, сподели тя и допълни, че устройството ще бъде полезно и при евентуални проблеми с остарялата електрическа инсталация.

Димните детектори се предоставят безплатно и са осигурени от Националната асоциация на доброволците в България. В рамките на инициативата в община Брусарци ще бъдат поставени общо 100 устройства. Според ръководителя на доброволното формирование Костадинка Петрова, най-голямата опасност при пожар е задимяването. „Повечето хора не загиват от самия огън, а от дима. Ако алармата се задейства навреме, човек може да излезе и да се спаси“, обясни тя.

