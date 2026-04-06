Отиде си певецът, композитор и поет Михаил Белчев. Тъжната вест съобщи съпругата му Кристина Белчева. Той беше на 79 години. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура.

Обич е най-важната дума в живота на човек. Трябва да се обичаме повече, да се харесваме повече, да създаваме повече, да се раздваме повече, да измисляме повече" споделяше големият български бард.

Михаил Белчев: И след 50 години песните ми вълнуват и променят съдби

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др. Негови песни са изпяти от Васил Найденов, Лили Иванова, Веселин Маринов, Емил Димитров, Богдана Карадочева.

Песента му "Булевардът" е негласният химн на София. За нея Михаил Белчев разказваше: "Написах я заедно с Миряна Башева. Лириката няма да изчезне."Булевардът" ще бъде жив и след нас, а за песента се надявам да оцелее".

Кариерата му на музикант тръгва нагоре с песента "Закъснели срещи", която изпълнява заедно с Мария Нейкова на "Златният Орфей" през 1969 г.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столичната библиотека между 2008 и 2013 г.

Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" ( 1969, 1984, 1990, 1998), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021). Почетен гражданин на София (2004), сочи информация от отдел „Справочна" на БТА.

Носител е на Почетния знак на президента за изключителната значимост на цялостното му творчество към съвременното музикално и литературно изкуство, и като знак на уважение към неговия всестранен талант, както и за активния му творчески и обществен принос към обогатяването и утвърждаването в национален и международен мащаб на българската култура.

Една от най-красивите песни на Васил Найденов - "По първи петли" е по тест на Михаил Белчев, както и емблематичната "За теб, Българийо" на Веселин Маринов.

Поклон пред поета на мелодията на любовта, написаха в профила си във Фейсбук от Съюза на артистите в България по повод кончината на Белчев. „Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар" за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си", се казва в публикацията.

Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов".

