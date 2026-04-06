След първото дело за притежание на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда, Софийската районна прокуратура отчете тревожна тенденция - навлизане на нови синтетични вещества, за които липсва бърза и адекватна законодателна рамка.

От държавното обвинение коментират в позиция до медиите, че случаят свидетелства за появата на ново поколение наркотици, спрямо които институциите реагират със закъснение. Освен GHB сериозна заплаха представляват и вещества от рода на фентанила, както и други синтетични опиоиди. Те са по-мощни, по-трудни за разпознаване и водят до тежки последици за здравето и живота.

Според столичната прокуратура включването на нови вещества в списъците, тяхната оценка и определянето на стойността им за съдебни цели се случват бавно и на части. Това създава риск наказателното право да не успее да отговори навреме на реалната опасност.

От институцията поставят и няколко ключови въпроса: достатъчно бързо ли се актуализират списъците с наркотици, има ли ефективен механизъм за ранно разпознаване на нови вещества и дали правната класификация отговаря на реалния риск. “Необходима е спешна координация между институциите - Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването и Народното събрание”, пояснява още СРП.

От прокуратурата са категорични, че наказателните мерки сами по себе си не са достатъчни. Необходима е модерна правна рамка, навременна оценка на риска и единен подход срещу разпространението на новите синтетични наркотици.

„Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара, а дали законът успява да го настигне навреме“, пише още в позицията.

