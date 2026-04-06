Младите ни лекари масово емигрират в чужбина в търсене на по-добре платени работни места. Така в болниците остават все по-възрастните им колеги. Такъв пример е Милка Богоева. На близо 90-годишна възраст, тя продължава да работи. В родния ѝ град Дупница, над 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст.

„Може би е в гените ми, не знам. Радвам се, че на тези години още мога да се справям”, споделя тя.

В България една трета от всички лекари са над пенсионна възраст. Без тях системата би се срутила. Страната ни е сред най-бързо застаряващите в света — търсенето на медицински грижи расте. Но държавата харчи значително по-малко за здравеопазване от средното за Европейския съюз. Страната има най-ниската минимална заплата в ЕС, а лекарите понякога печелят едва около хиляда евро на месец. Директорът на болницата, Стефан Николов, който също е над пенсионна възраст, много трудно привлича нови кадри.

„Намираме се на ръба. Не мога да доведа млад лекар тук със заплата от хиляда евро. Никой не идва”, каза той.

И докато болниците в отдалечените райони се борят да намерят достатъчно лекари, за да функционират лекционните зали в българските медицински университети са препълнени. В България завършилите медицина са два пъти повече спрямо средното за ЕС. Проблемът е, че много от тези студенти заминават да работят в чужбина за по-високи заплати.

Миналата година Василена-Киара Димитрова участва в организацията на национален протест. Лекари и медицински сестри поискаха по-добро заплащане и условия на труд под лозунга „Бъдеще в България“. Демонстрациите доведоха до обещания за повишения на заплатите от правителството, но плановете бяха замразени. А в края на 2025 г. масови протести принудиха кабинета да подаде оставка, оставяйки лекарите и медицинските сестри в цялата страна в неясно положение.

„Младите лекари в България са поставени в ситуация, в която трябва да търпят години на „робиня“, преди най-сетне да могат да практикуват и да печелят пари”, обясни Василена-Киара Димитрова.



Редактор: Габриела Павлова