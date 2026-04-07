Михаил Белчев беше голям интелект и шегаджия. Цялото му семейство е такова. Когато се събирахме, винаги беше весело. Толкова много легендарни български песни са напарвани по негови стихове. Такива хора като него са рядкост. Той е един от най-големите стълбове в нашата популярна музика. Светла му памет. Това сподели музикантът и певец Красимир Гюлмезов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Спомен за Мишо Белчев: 79 години, изпълнени с музика, слово и смисъл

„Мишо ще остане в съзнанието на много поколения – не само нашето. Той е харесван и от много млади хора. Неговата поезия отличава хубавата музика от не толкова добрата. Затова Мишо ще живее винаги в нашите сърца”, каза още Гюлмезов.

Още за Михаил Белчев и неговото значение за българската музика и поезия – гледайте във виедото.

Редактор: Цветина Петрова